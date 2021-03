Covid-19: Portimão assegura táxis para transportar utentes a locais de vacinação

A Câmara de Portimão vai disponibilizar a partir de segunda-feira táxis gratuitos para assegurar o transporte para os locais de vacinação contra a covid-19 de pessoas com mais de 80 anos, ou a partir dos 50 com comorbilidades.







Reuters

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Tópicos Covid-19 Portimão Câmara de Portimão política autoridades locais Artigo Anterior Próximo Artigo

Em comunicado, a autarquia adianta que o serviço gratuito é dirigido aos munícipes que residam no concelho, e cuja vacinação decorra na área do município, "desde que sejam octogenários ou que, tendo mais de 50 anos, sofram de patologias e dificuldades de mobilidade ou deslocação".Depois de convocadas para a toma da vacina, e se não tiverem transporte próprio, as pessoas que cumpram estes requisitos devem ligar para a Linha Proteção 24, através do número de telefone 808 282 112, pedido o transporte por táxi até ao centro de vacinação e regresso ao domicílio."O serviço não implica quaisquer custos para o utente, que pode ser acompanhado por um familiar, no cumprimento das regras sanitárias em vigor", lê-se na nota.Para a concretização da medida, a Câmara de Portimão estabeleceu protocolos de colaboração com a Taxiarade e a Cooptáxis, as duas empresas de radiotáxis a operar no concelho.Segundo a autarquia, o Serviço Municipal de Proteção Civil, em articulação com o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Barlavento, coordena diariamente a partilha de informação para que "ninguém fique para trás" no processo de vacinação."Todo o fluxo de informação está concentrado no Centro Municipal de Emergência e Proteção Civil, onde se cruza a informação proveniente do Centro de Saúde de Portimão com os dados recolhidos pelas três juntas de freguesia do concelho", prossegue a nota.Dos 299 utentes com os quais o centro de saúde não conseguiu contactar, foi estabelecido contacto com 202, na sequência deste trabalho de articulação com a juntas de freguesia que, "além de recorrerem às suas bases de dados, colocaram equipas na rua porta a porta", operação que conta com o apoio da GNR, PSP e Bombeiros."Em resultado dessa ação, atualmente, já foram contactadas todas as pessoas elegíveis para vacinação nas freguesias de Alvor e da Mexilhoeira Grande", refere a autarquia.Na freguesia de Portimão "ainda se mantém a tentativa para contactar cidadãos" que terão mudado de residência ou estão em estruturas residenciais para pessoas idosas e, por isso, "serão vacinados nesse âmbito".A autarquia apela ainda a todos os cidadãos que têm mais de 82 anos e ainda não foram contactados para serem vacinados para entrarem em contacto com a linha 808 282 112.