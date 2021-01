Covid-19: PEV admite confinamento, mas quer medidas de apoio social e económico

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) admitiu hoje um novo confinamento para travar a pandemia de covid-19, mas defendeu medidas de apoio social e económico e também um reforço no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Face ao aumento dos números de mortos e de infetados das últimas semanas, "o confinamento é necessário", admitiu a deputada do PEV Mariana Silva, no final de uma reunião para analisar a evolução da situação epidemiológica em Portugal, no Infarmed, em Lisboa.

"Além das medidas restritivas, são necessárias medidas de apoio, como fizemos ver ao primeiro-ministro no sábado", disse a deputada, exemplificando com a ajuda às famílias com as contas de eletricidade.

Mariana Silva disse esperar que o Governo "assuma este apoio à economia familiar".

Duas áreas que devem merecer especial atenção do executivo, descreveu, são a saúde e os serviços públicos, face ao agravamento da epidemia em Portugal e à pressão sobre o SNS.

Sobre as aulas presenciais, a deputada dos Verdes mostrou-se contrária à sua suspensão e defendeu que seria aconselhável uma redução do número de alunos por turma.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.945.437 mortos resultantes de mais de 90,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.080 pessoas dos 496.552 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado com efeitos desde as 00:00 de 08 de janeiro, até dia 15.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.