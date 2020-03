Os participantes de quatro espetáculos nos concelhos de Albergaria-a-Velha e Ílhavo, onde esteve uma pessoa infetada com Covid-19, devem contactar delegados de saúde pública, através de linha dedicada, apelou hoje a Administração Regional de Saúde do Centro.

A pessoa infetada esteve presente nos espetáculos "Concerto de Família - Quatro Famosas Notas Musicais", a 01 de março, no Cineteatro Alba, em Albergaria-a-Velha, "O Triunfo da Palavra" e "L'après-midi d'un Foehn", a 06 de março, e "Error 404", a 07 de março, estes três na Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo, no âmbito do festival Palheta - Robertos e Marionetas, disse à agência Lusa o diretor do Departamento de Saúde Pública Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC), João Pedro Pimentel.

A ARSC apela a que os participantes nos eventos ocorridos naqueles concelhos do distrito de Aveiro contactem a Autoridade de Saúde através dos números de telemóvel 910 700 272 ou 910 700 762, uma linha dedicada temporariamente para os frequentadores daqueles eventos.

"As pessoas devem contactar esse número para que lhe sejam transmitidas informações e recomendações sobre como proceder em virtude de, entre os participantes desse espetáculo, ter sido detetado um doente confirmado com infeção pelo novo coronavírus", afirmou João Pedro Pimentel.

Do outro lado da linha estarão delegados de saúde pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga.

"A doença, apesar de poder ser grave, é benigna na maioria das vezes. Contudo, para proteger os doentes e a comunidade e evitar que a doença progrida ou se transmita a outras pessoas é necessário que cada um esteja atento aos sinais e sintomas e siga as instruções que lhe forem dadas", referiu.

As medidas poderão ir do isolamento profilático a uma vigilância mais passiva, entre outros, disse.

"Não há razão para se ficar preocupado com este apelo. Razão haveria se as pessoas não fossem contactadas", vincou.

Segundo João Pedro Pimentel, foi diagnosticado o Covid-19 ao doente infetado na madrugada de domingo para segunda-feira.

A Câmara de Ílhavo anunciou esta madrugada que suspendeu até ao dia 22 todos os eventos culturais promovidos nos espaços geridos pelo projeto cultural municipal, bem como as iniciativas para crianças e jovens, escolas e comunidade sénior.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.900 mortos.

Cerca de 113 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

O Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas em Itália, recomendando também a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas.

A DGS comunicou na segunda-feira que em Portugal se atingiu um total de 339 casos suspeitos desde o início da epidemia, 67 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.