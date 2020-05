A diretora geral da Saúde, Graça Freitas , reforçou, esta terça-feira, que "não existe motivo" para alterar as recomendações sobre o programa de vacinação, principalmente no que diz respeito à BCG . Vários pais, segundo avançou a Rádio Renascença, têm pedido aos médicos de família que receitem a vacina às crianças tendo em conta notícias que indicam que a mesma será benéfica no combate à covid-19.

SARS-COV-2 . Mas, como digo, com grau de robustez muito ténue. Por isso não há motivo para alterar as recomendações para alterar o programa de vacinação", esclareceu a responsável pela DGS, na habitual conferência de imprensa depois de revelado o boletim epidemiológico diário da Direção Geral de Saúde."Como sabemos o nosso País atingiu valores de incidência da turberculose que nos permitiram descontinuar a vacinação universal - para todas as crianças - e centrarmos-nos na vacinação de crianças em risco até aos seis anos de idade", recordou Graça Freitas