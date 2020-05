A diretora geral da Saúde, Graça Freitas disse, esta terça-feira, que a grande maioria dos lares está habilitada a retomar as visitias no próximo dia 18, que foram suspensas como medida preventiva e de combate à covid-19. Ainda assim, explicou que existem "situações particulares onde, de acordo com a avaliação do risco das autoridades de saúde, as visitas poderão ser diferidas para uma outra data"."Na grande maioria dos lares, estamos em condições, com preparação e definição de regras próprias" para a retoma das visitas, disse Graça Freitas, na habitual conferência de imprensa depois de revelado o boletim epidemiológico diário da Direção Geral de Saúde.A responsável da DGS sublinhou, também, a necessidade de haver diálogo com as famílias, para que sejam cumpridas as medidas de prevenção e controlo da pandemia. "Cada regra, orientação, norma da DGS é negociada com os parceiros, ministérios, setor social e privado. Não faz sentido fazer regras desfasadas da realidade e das pessoas que as vão aplicar", explicou, acrescentando que haverá sempre "pequenos afinamentos conforme as situações"."O que a DGS estabelece é um conjunto de regras de boas práticas que se destinam à retoma faseada da nossa vida normal", reconheceu, sublinhando que este será "um novo tipo de normalidade".Portugal regista 1.163 mortes relacionadas com a covid-19, mais 19 do que na segunda-feira, e 27.913 infetados, mais 234, segundo o boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira pela Direção Geral da Saúde. A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 283 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Quase 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.