Covid-19: Mais uma morte e 334 infetados em 24 horas

Nas últimas 24 horas, mais uma pessoa morreu devido à covid-19. Os números revelados este domingo elevam para 17.007 o número de óbitos registados em Portugal devido à pandemia.







REUTERS/Pedro Nunes

Registam-se ainda 334 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Ao todo, contabilizam-se 842.182 casos em Portugal.Em 24 horas, 229 pessoas recuperaram da infeção. Ao todo, 802.900 recuperaram em Portugal.Atualmente, existem 22.275 casos ativos, mais 104 em 24 horas.Encontram-se internadas 245 pessoas (mais 22 em 24 horas), 76 delas em unidades de cuidados intensivos (mais cinco no último dia).No território nacional, a incidência é de 50,3 casos de infeção por cada 100 mil habitantes. É menor no Continente: 48,1 casos por 100 mil.Os R(t) nacional e no continente fixam-se em 0,95.