Covid-19: Madeira mantém 50 infetados e aumentou o número de pessoas testadas

A Madeira não regista hoje qualquer aumento de casos de infetados com a covid-19, mantendo os 50 doentes reportados na quarta-feira, e aumentou o número de pessoas testadas, disse a vice-presidente do Instituto de Saúde da região.

"Não havendo novos casos positivos, mantém-se os 50 casos, incluindo um caso recuperado", declarou Bruna Gouveia na videoconferência diária para apresentar o relatório epidemiológico da Madeira.

A responsável indicou ainda que existem 55 casos notificados, que fizeram exames e aguardam os respetivos resultados, dos quais 12 são de pessoas que fizeram a colheita para análise no Porto Santo.

A Madeira contabiliza assim um total de 476 casos suspeitos, "mais 79 do que os reportados na quarta-feira".

A vice-presidente do Instituto de Saúde da Madeira destacou também "o maior numero de testes e a maior investigação de potenciais infeções efetuados" e frisou que foram realizados um total de "771 testes no laboratório do Serviço Regional de Saúde".

Bruna Gouveia lembrou que há casos de pessoas que "repetem os testes" e especificou que 530 pessoas fizeram as colheitas na unidade hospitalar do Funchal e as outras 225 nas unidades hoteleiras onde estão isoladas.

Sobre a situação dos únicos dois doentes que estão internados, no hospital dr. Nélio Mendonça, um continua na unidade de cuidados intensivos e outra no serviço de internamento.

Os restantes são considerados doentes ligeiros e estão a recuperar em casa ou em unidades hoteleiras.

Das 494 pessoas em vigilância ativa, duas das quais são profissionais de saúde, 14 estão no hotel Praia Dourada (Porto Santo), três na Quinta do Lorde (Caniçal, Machico), 257 na Vila Galé (Santa Cruz) e 20 no D. Pedro (Machico).

No que diz respeito ao grupo de risco composto pelas pessoas sem-abrigo, "três aguardavam resultado de análises, que deram negativo", estando agora 33 pessoas nesta situação, testadas e acompanhadas, no centro de acolhimento temporário.

Bruna Gouveia fez ainda saber que, "desde terça-feira", estão a ser efetuados testes a grupos "especiais", nomeadamente, "todos os doentes no serviço de saúde provenientes das Urgências, os oncológicos, os do foro respiratório, as grávidas, os que são transferidos para lares e os de casas de saúde mental".

Por seu turno, o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, foi questionado sobre se o internacional português, o madeirense Cristiano Ronaldo, que se encontra com a família na Madeira, tem "autorização especial" para efetuar treinos no campo do Nacional, como foi noticiado.

O governante negou, argumentando que o futebolista tem direito a efetuar exercício físico desde que cumpra as regras estipuladas para todos os cidadãos, recusando tratar-se de "uma banalização" ou "caso de exceção".

Pedro Ramos ainda mencionou que o Governo Regional da Madeira espera a chegada faseada de 100 mil testes à covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 89 mil.

Dos casos de infeção, mais de 312 mil são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 409 mortes, mais 29 do que na véspera (+7,6%), e 13.956 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 815 em relação a quarta-feira (+6,2%).

Dos infetados, 1.173 estão internados, 241 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 205 doentes que já recuperaram.