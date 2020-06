Lisboa e Vale do Tejo é mais infecciosa, mas o Norte é mais letal

Lisboa e Vale do Tejo teve uma subida impressionante no número de casos de Covid-19 desde o início de maio e até esta sexta-feira: quase 80% dos 11.488 infetados de todo o país (cerca de 8.500) foram confirmados na região que engloba a Área Metropolitana de Lisboa. No entanto, no mesmo período, a maior parte das mortes por Covid-19 aconteceu no resto de Portugal e quase metade (48%) no Norte.

Desde o início do passado mês que Portugal tem vindo a registar a mesma tendência, com um crescimento de casos em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) sem precedentes. O último dia em que o resto do país registou mais casos de Covid-19 que LVT foi há mais de um mês, a 10 de maio, e o dia seguinte foi o último em que a região registou menos de uma centena de casos num dia. O último dia em que o resto do país, não englobando LVT, confirmou mais de 100 casos foi a 8 de maio.

Neste mesmo período, desde o início de maio e até esta sexta-feira, o Norte de Portugal, que é ainda a região do país com mais casos - mais de 17 mil -, confirmou pouco mais de dois mil. Todas as outras regiões combinadas - Centro, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores - confirmaram apenas 600 casos.

Nos dois meses anteriores, em que a Covid-19 tinha maior incidência no país, o Norte teve quase 15 mil casos de Covid-19, enquanto LVT teve apenas 5.815 e o resto do país 4.151.

Veja como evoluíram os casos de Covid-19 em todas as regiões de Portugal desde o início de maio.

Comparando o número de casos que cada região confirmou até abril com o número de infetados em maio e junho, podemos observar que Lisboa e Vale do Tejo teve um crescimento de 144%, mais do que duplicando os casos de Covid-19 em pouco mais de um mês. Nesse mesmo período, mais nenhuma região de Portugal teve um crescimento superior a 30% - apenas o Alentejo registou alguns casos como os surtos na Azambuja, que pertencem à sub-região da Lezíria do Tejo.

No Norte, Centro, Algarve e Açores o crescimento foi abaixo dos 20% e na Madeira não chegou aos 5% - foram apenas confirmados quatro novos casos desde o início de maio.

No entanto, e embora LVT tenha testemunhado uma crescente de casos, a região com maior número de mortes por Covid-19 desde o início de maio foi o Norte, com quase metade de todas as vítimas mortais do novo coronavírus - foram 245 de um total de 508, mais de 48%. No total, o Norte tem mais de metade de todas as mortes por Covid-19 em Portugal - 811 das 1.505 vítimas mortais causadas pelo novo coronavírus.

Lisboa e Vale do Tejo, por seu lado, registou 218 óbitos por Covid-19, cerca de 43% de todas as vítimas mortais do país durante maio e junho. A região do Centro registou 48 óbitos no mesmo período, cerca de 9,5% de todas as vítimas. Açores e Algarve também registaram mortes - 3 e 2, respetivamente -, enquanto Madeira e Alentejo não tiveram qualquer morte por Covid-19 no último mês e meio.

Ainda assim, apenas durante o mês de junho, Lisboa e Vale do Tejo teve mais do dobro dos óbitos por Covid-19 em relação à região Norte - 60 contra 27 - e quase duplicou o número de vítimas mortais em relação ao resto do país, incluíndo a região Norte - 60 contra 35.

Durante os meses de maio e junho, LVT registou um crescimento do número de mortos superior ao número de casos - quase 157% -, mais do que duplicando as vítimas em menos de dois meses. No mesmo período, apenas o Norte teve um crescimento acima dos 40%.

Veja como evoluiu o número de mortes por região desde 1 de maio.

O que pode explicar que o aumento de casos em LVT não venha acompanhado de um aumento de mortes?

Durante os meses de maio e junho, e mesmo com o aumento de infetados na região, Lisboa e Vale do Tejo tem um taxa de letalidade por Covid-19 de apenas 2,5% até ao momento. Por comparação, a média nacional da mesma taxa de letalidade é de 4,66% e o valor no Norte é de 10,7%, o que ajuda a explicar o porquê da região ter mais mortes por Covid-19 que LVT durante o último mês e meio, mesmo que tenha tido quase o quádruplo dos casos confirmados - e mais de 12 vezes mais comparando apenas o número de novos infetados em junho.

Não existindo dados fornecidos pela DGS que nos permitam ligar os casos e as mortes por região às faixas etárias, é possível indicar que, no último mês e meio, foram registadas as primeiras mortes por Covid-19 de pessoas com menos 40 anos.

Ao mesmo tempo, as populações com mais de 70 anos (70-79 e +80), que são as mais afetadas pela Covid-19 e com maior taxa de letalidade, foram as que menos casos confirmaram desde o início do mês de junho, o que pode ajudar a justificar o descréscimo de mortes nas últimas duas semanas.

As mesmas populações mais afetadas pela Covid-19 - maiores de 80 anos, 70-79 anos e 60-69 anos foram também as que registaram menor crescimento entre os dois primeiros meses de Covid-19 em Portugal e maio e junho.

Amadora quadriplicou casos e Sintra tem mais casos que o resto do país desde junho

Entre os concelhos com mais casos em Lisboa e Vale do Tejo, e que ajudam a explicar o aumento de infetados na região durante o último mês e meio, estão Amadora, Loures, Odivelas, Sintra e Vila Franca de Xira.

Desde o início de maio, o concelho da Amadora mais do que quadruplicou ( teve uma subida de 302%) o número de casos de Covid-19 - eram menos de 300 e são agora quase 1.200. Os outros concelhos - Loures, Odivelas, Sintra e Vila Franca de Xira - triplicaram o número de casos em menos de um mês e meio, com aumentos até aos 258%.

Existem ainda os casos de Seixal (192%), Oeiras (153%), Almada (114%) e Cascais (108%), que também duplicaram os casos de Covid-19 desde o início de maio. Entre os 10 concelhos mais afetados de LVT, Lisboa é o único que não tem o dobro dos casos desde o final do passado mês, apesar de ser o concelho com mais infetados no país - são agora 2.803, num aumento de 91% desde o início de maio.





Sintra é um caso particular, uma vez que é já o segundo concelho do país com mais casos - 1.839 - e, desde o início de junho que acumula mais novos infetados que todo o país acumulado, à exceção dos concelhos de Lisboa e Vale do Tejo. O município já confirmou 666 casos de Covid-19 desde 1 de junho, enquanto o resto do país registou apenas 415. O concelho de Lisboa confirmou 403, enquanto Loures e Amadora registaram mais de 300.