Lisboa já tem mais do dobro dos casos de covid-19 do Porto

Os casos confirmados de covid-19 em Lisboa continuam a aumentar acima da média do país, ao contrário do que acontece no Porto, onde o crescimento do número de infetados tem sido muito baixo nas últimas semanas.

Se a capital está a caminho dos 3 mil casos, o Porto persiste abaixo dos 1.500. Lisboa já tem mais do dobro dos casos confirmados no Porto, quando em meados de abril o concelho do Norte era o que tinha mais casos no país - e por isso à frente da capital.

O Porto é agora o quinto concelho com mais casos no país, após um crescimento de 16% desde o final de abril. No mesmo período, o número de pessoas infetadas duplicou em Lisboa, mais do que triplicou em Sintra e aumentou quase 4 vezes em Loures.

Há já algumas semanas que Sintra é o segundo concelho do país com mais casos, sendo que Loures passou o Porto nos últimos dias e já está perto de substituir Vila Nova de Gaia na terceira posição.

Amadora, Matosinhos, Braga e Gondomar completam o lote de concelhos com mais de mil casos. O número de concelhos com mais de 100 casos está estável há vários dias, em 55.

Já o número de concelhos que surgem no boletim diário da Direção Geral de Saúde com pelo menos três casos aumentou hoje para 235, o que representa mais de três quartos dos municípios de todo o país.

Aljustrel, Sabugal, Oleiros e Mação foram os concelhos que se juntaram à lista nos últimos dias.

A DGS informou hoje que número de infetados em todo o país aumentou 0,9% para 37.672, o que representa 336 novos casos em 24 horas. Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registaram-se 282 novos casos (contra 236 ontem), o que representa 84% do total de casos no país.