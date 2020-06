Lisboa e Vale do Tejo regista terceiro maior número de casos de Covid-19 num dia

A região de Lisboa e Vale do Tejo teve, esta terça-feira, o maior número de novos casos de Covid-19 desde o início das fases de desconfinamento, no início de maio. Do total de 421 novos casos da pandemia em Portugal, mais de 90% surgiram na região de Lisboa: foram 386, o maior número de infetados desde 6 de maio e o terceiro maior de sempre.

Ao todo, foram apenas confirmados 35 novos casos de Covid-19 no resto do país, o que significa que Lisboa e Vale do Tejo foi a grande responsável por Portugal somar mais de 400 novos casos num dia – algo que não acontecia desde o passado dia 8 de maio. Apenas os dias 6 de maio e a 5 de abril registaram maior número de novos casos em 24 horas: 400 e 391, respetivamente

Os 421 casos confirmados esta terça-feira são também o maior número de novos infetados no país desde esse mesmo dia 8 de maio, tal como o crescimento de 1,2%. Estes números surgem depois do dia com menos infetados em duas semanas, com apenas 192 novos casos confirmados esta segunda-feira.

A média semanal de novos casos diários é agora de 344, a mais alta desde o fim de abril.

Os sete óbitos registados esta terça-feira, confirmam, no entanto, a descida no número de vítimas mortais do vírus em Portugal. Este foi o quarto dia consecutivo com menos de uma dezena de mortes causadas pela Covid-19, numa altura em que o país se aproxima das 1.500 vítimas mortais no total.