Lisboa e Vale do Tejo registou quase 90% dos casos de Covid-19 desde início de junho

Portugal confirmou esta sexta-feira mais 270 casos do novo coronavírus no país. Desses, mais de 90% foram registados em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) - 246. A região tem acumulado a grande maioria dos infetados por Covid-19 durante o último mês e meio: a última vez em que o resto do país teve mais novos casos que LVT foi a 10 de maio, há mais de um mês.

Desde o início de junho, a região que engloba a Área Metropolitana de Lisboa confirmou quase 90% dos casos de Covid-19 em todo o país. Foram 3.265 dos 3.680 totais durante este mês. Todas as outras regiões - Norte, Centro, Alentenjo, Algarve, Açores e Madeira - confirmaram apenas pouco mais de 400 durante o mesmo período.

O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que esta sexta-feira foi apenas registada uma morte causada pela Covid-19 em Portugal. Tal não acontecia desde 18 de março, altura em que foi anunciada a segunda morte causada pelo vírus no país. Portugal regista agora 1.505 mortes totais pela doença, mas os números não registam mais de uma dezenas de fatalidades por dia há uma semana.

A média semanal de óbitos diários é agora de 6, a mais baixa desde 25 de março, quando Portugal tinha menos de 3.000 casos confirmados da Covid-19.

Ao mesmo tempo, Portugal registou esta sexta-feira um novo aumento no número de internados e, em especial, de internados em cuidados intensivos.

Foram 25 os novos doentes da Covid-19 hospitalizados nas últimas 24 horas, com mais três pacientes a serem colocados em UCI. Os números totais são agora de 440 internamentos - o maior número desde a última semana -, com 73 destes a serem considerados casos graves - Portugal não tinha um número tão grande de pacientes da Covid-19 em UCI desde 24 de maio.