Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) anunciaram, esta quinta-feira, que a Linha de Saúde 24 está a ser alvo de "intervenções técnicas" com o objetivo de regularizar o serviço com "a máxima brevidade".

Em comunicado divulgado na página da internet, os SPMS refere que a Linha de Saúde 24 (800 24 24 24) tem estado submetida "a uma pressão excecional" e tem atingindo "níveis de atendimento incomuns".

Segundo os SPMS, o excesso de chamadas recebidas criou um pico que gerou alguma instabilidade da Linha de Saúde 24.

"Neste momento, estão a ser efetuadas intervenções técnicas pela operadora com o objetivo de regularizar o serviço com a máxima brevidade", avança os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

Na quarta-feira, a ministra da Saúde anunciou que a linha SNS 24 vai ser reforçada na sexta-feira com 81 enfermeiros para responder ao aumento de chamadas devido ao surto de Covid-19.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.

A região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos confirmados (44), seguida da Grande Lisboa (23) e das regiões Centro e do Algarve, ambas com cinco casos confirmados da doença.

O boletim divulgado hoje divulgado assinala também que há 133 casos a aguardar resultado laboratorial e 4.923 contactos em vigilância, mais 1.857 do que na quarta-feira.