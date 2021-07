Covid-19 já não é para velhos. Um em cada quatro infetados tem menos de 20 anos

Um em cada quatro infetados em Portugal desde junho tem menos de 20 anos e incidência da pandemia entre as pessoas com 20 a 29 anos é superior a 600 casos por 100 mil habitantes. Outros países da Europa já começaram a vacinar jovens com menos de 18 anos, mas Portugal só prevê início da vacinação no final de agosto.

Com as taxas de vacinação altas entre os mais velhos, a pandemia vira-se agora para os mais novos. Em Portugal, a incidência da covid-19 está abaixo dos 240 casos por 100 mil habitantes em todas as faixas etárias acima dos 50 anos e os jovens abaixo dos 30 são responsáveis por quase metade dos novos casos desde junho. A tendência é esta: em países mais avançados na vacinação como Israel ou Canadá, mais de metade das infeções acontecem em menores de 30 anos e vários países na Europa já começaram a vacinar crianças.

Nos meses de junho e julho, a faixa etária que mais registou casos foi de pessoas entre os 20 e 29 anos (23%), seguida da faixa entre os 30 e 39 (18%) e 40 a 49 anos (17%). Do lado contrário, as faixas etárias com menor representação no número de casos sãos os maiores de 80 (apenas 2% dos casos de junho e julho), a faixa etária entre 70 e 79 anos (3%) e a entre os 60 e 69 (5,5%) – precisamente as três faixas etárias com maior percentagem de pessoas vacinadas, todas acima de 90% com primeira dose e de 60% de pessoas com vacinação completa.

E, com o aumento do ritmo da vacinação, aquilo que era até hoje regra mudou e os infetados são ainda mais novos - apesar do número de casos ter vindo a crescer. Nos últimos 14 dias, a incidência da covid-19 no país foi de 270 casos por 100 mil habitantes. Abaixo deste número está a incidência só de pessoas com mais de 50 anos.