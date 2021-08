Covid-19: Variante delta triplicou letalidade em maiores de 80 anos

Depois do aumento do número de casos em julho, Portugal atravessa agora um pico de mortalidade por covid-19 com a vacinação já avançada. Seis em cada dez vítimas mortais da pandemia em agosto tinham mais de 80 anos e esta faixa etária em específico viu a mortalidade disparar nos últimos meses, mesmo com 96% das pessoas já completamente vacinadas. Para este crescimento contribuiu a variante delta que, desde que se tornou dominante no país, em junho, ajudou a fazer disparar a taxa de letalidade de maiores de 80 anos dos 3% para os 11,5%, o valor mais alto de vítimas mortais da pandemia entre infetados desde março. Mesmo assim, o valor é três vezes menor à letalidade registada em fevereiro (33%) com a variante britânica, no pico da 3.ª vaga.

Vacinação reduziu em 10 vezes o risco de morte entre infetados com mais de 80 anos