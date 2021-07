Número de internados em cuidados intensivos é o mais elevado desde março

Os números registados no boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado revelam que estão 632 pessoas internadas, incluindo 144 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos. Olhando para os dados anteriores, este é o número mais elevado em cuidados intensivos registado desde o dia 27 de março, em que se registaram 148 internamentos.



Na sexta-feira, o relatório das "linhas vermelhas" indicava que a região de Lisboa e Vale do Tejo tinham 82 doentes internados, atingindo 99% do total de 84 camas disponíveis nas unidades de cuidados intensivos.

"A região de Lisboa e Vale do Tejo, com 82 doentes internados em UCI, representa 60% do total de casos em UCI [no país] e corresponde a 99% do limite regional de 84 camas em UCI definido no relatório "linhas vermelhas"", lê-se na análise de risco elaborada pela DGS e pelo Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Este sábado, as regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte registaram o mesmo número de casos: 1.047. No total, Portugal confirmou 3.162 novas infeções e seis mortes.





