DGS: Crianças dos 12 aos 15 anos com doenças de risco para covid-19 devem ser vacinadas

A Direção-Geral de Saúde recomendou a vacinação de crianças entre os 12 e os 15 anos com risco de desenvolver doença grave caso sejam infetadas com o vírus da covid-19, por terem outras doenças (as chamadas comorbilidades). Graça Freitas apontou que só serão emitidas recomendações sobre a vacinação universal nesta faixa etária quando houver mais dados.



"Por fim, a DGS considera que deve ser dada a possibilidade de acesso a vacinação a qqualquer adolescente, por indicação médica, de acordo com a calendarização da campanha de vacinação", apontou Graça Freitas.



O plano de vacinação que temos em curso tem como objetivo vacinar os que mais beneficiam da vacinação.