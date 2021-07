4.ª vaga: Mais novos casos, metade dos internados e 10 vezes menos mortes

O número de casos de covid-19 está a aumentar a um ritmo ainda maior do que o observado em outras vagas da pandemia. Este domingo, Portugal aproximou-se perigosamente do limite de incidência de 240 casos por 100 mil habitantes, quadruplicando o número de infetados diários em pouco mais de um mês. Mas o efeito da vacinação é óbvio: apesar da vaga protagonizada pela variante Delta ter originado mais infetados, o número de internados caiu para metade quando comparado com o início da 1.ª e da 2.ª vaga, enquanto as mortes registadas são 10 vezes menores em relação a março de 2020 e quatro vezes menores às de setembro de 2020.

Pegando como ponto de partido o dia em que Portugal ultrapassou a incidência de 60 casos por 100 mil habitantes a 14 dias em cada vaga – 31 de março de 2020, 13 de setembro de 2020 e 28 de maio de 2021 -, a SÁBADO comparou a evolução da pandemia na 1.ª e 2.ª vaga da pandemia, com a 4.ª vaga, que já começou há 37 dias. Por partir de um número elevado de casos, internamentos e mortes, a 3ª vaga, que durou do fim de dezembro até março, não foi tida em conta para este artigo.