Covid-19 já matou 820 pessoas em Portugal. Há 22.353 infetados

O número de vítimas mortais registadas em Portugal devido à pandemia de covid-19 aumentou esta quinta-feira para 820, tendo-se registado 35 novos óbitos nas últimas 24 horas.Há atualmente no País 22.353 pessoas infetadas, o que se traduz num aumento de 371 casos de infeção relativamente ao dia anterior.Depois de dois dias consecutivos com um aumento significativo do número de recuperados, o mais recente balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS) revela que há em Portugal 1.201 pessoas recuperadas. Na terça-feira - a primeira vez em que o número de recuperados em Portugal ultrapassou o de mortos - tinha-se verificado aumento de 307 doentes recuperados. Na quarta-feira havia mais 266 recuperados.De acordo o boletim diário da DGS, dos 1.905 doentes internados há 204 nos nos cuidados intensivos, menos três que na quarta-feira.Em Portugal, 4.048 aguardam resultados laboratoriais.A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 183 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Pelo menos 696.700 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.