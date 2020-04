Portugal ultrapassou a barreira dos 300 mil testes à covid-19

Portugal ultrapassou a barreira dos 300 mil testes de diagnóstico à covid-19, informou esta quinta-feira o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, em conferência de imprensa diária da Direção-Geral da Saúde (DGS).





Com uma testagem superior a países como a Noruega, Suíça, Itália e Alemanha, o País fez desde o dia 1 de março 302 mil testes, tendo sido "testadas 27.925 pessoas por milhão de habitantes", explicou Lacerda Sales.Destes testes, de acordo com o secretário de Estado, 49% foram realizados nos hospitais públicos, 45% em privados e 6% noutras instituições.

O número de vítimas mortais registadas em Portugal devido à pandemia de covid-19 aumentou esta quinta-feira para 820, tendo-se registado 35 novos óbitos nas últimas 24 horas.

Há atualmente no País 22.353 pessoas infetadas, o que se traduz num aumento de 371 casos de infeção relativamente ao dia anterior.



Depois de dois dias consecutivos com um aumento significativo do número de recuperados, o mais recente balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS) revela que há em Portugal 1.201 pessoas recuperadas.



De acordo o boletim diário da DGS, dos 1.905 doentes internados há 204 nos nos cuidados intensivos, menos três que na quarta-feira.



Em Portugal, 4.048 aguardam resultados laboratoriais.