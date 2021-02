Governo foi obrigado a responsabilizar-se por enfermeiros alemães

O governo português assumiu perante a Ordem dos Enfermeiros a responsabilidade pelo trabalho que será desenvolvidos pelos enfermeiros alemães durante o combate à pandemia da Covid-19. Para exercerem a profissão em Portugal, os enfermeiros necessitam - tal como os médicos - de uma autorização da respetiva ordem profissional. Porém, segundo informações recolhidas pela SÁBADO, os alemães terão recusado assinar uma declaração de responsabilidade, o que levou o secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, a, em nome do Estado, rubricar o documento.



De acordo com o artigo 5.º da lei 9/2009, para o reconhecimento das qualificações profissionais é exigida uma declaração prévia à deslocação do prestador de serviços, que acompanha uma prova de nacionalidade, um certificado que indica que o profissional "se encontra legalmente estabelecido num Estado membro para efeito do exercício da profissão em questão e que não está (...) proibido, ainda que temporariamente, de a exercer", e uma certidão negativa do registo criminal, entre outros.



É essa declaração prévia que o governo teve que assinar em nome dos enfermeiros alemães. "O Governo Português, com poderes para o efeito, declara que as informações e documentos apresentados por estes profissionais (...) são válidos, verdadeiros e atuais, mais assumindo que a declaração nomeada Declaração Prévia à Deslocação do Prestador de Serviços Temporários ou Ocasionais para o Exercício da Profissão de Enfermeiro (...) vai preenchida mas não assinada pelo profissional de saúde, ausência de assinatura esta que se colmata por via da presente declaração", lê-se no documento enviado ao Ministério da Saúde pela Ordem dos Enfermeiros, de forma a regularizar a permanência dos colegas alemães nos hospitais portugueses.