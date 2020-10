PS-Madeira foi alvo de buscas

A sede do PS regional no Funchal foi um dos alvos da série de buscas em autarquias socialistas na Madeira que agentes da Política Judiciária levaram a cabo nos últimos dois dias.

Além das câmaras do Funchal, Machico, Porto Moniz e Ponta do Sol, a PJ foi também a várias empresas e à sede do PS-Madeira, na Rua da Alfândega, no Funchal. Os agentes que ali se deslocaram sabiam o que procuravam: terão recolhido, ao que a SÁBADO apurou, dados e dossiers de faturação do partido posteriores a 2017.

A SÁBADO questionou o PS-M por mail sobre a busca à sua sede, mas não obteve ainda qualquer resposta. Em reação às buscas em autarquias socialistas, o PS-M tinha emitido esta quinta-feira um comunicado em que se mostrava "disponível para colaborar com as autoridades judiciais".

Até ao momento, não foram constituídos arguidos neste caso, embora em causa estejam atos de gestão dos autarcas do Funchal (Paulo Cafôfo, agora líder do PS-M), do Porto Moniz (Emanuel Câmara, o antecessor na liderança do PS-M) e do Machico (Ricardo Franco). O Ministério Público investiga eventuais crimes de participação económica em negócio, corrupção ativa, corrupção passiva, tráfico de influências e abuso de poder.

O inquérito está a cargo do DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal) de Lisboa – a estrutura não comunicou a operação ao Ministério Público no Funchal, que aliás assumiu desconhecê-la. A coordenadora do MP no Funchal assumiu formalmente ao Jornal da Madeira que o "Ministério Público da Comarca da Madeira desconhece em absoluto no âmbito de que processo ou com que finalidade foram realizadas as deslocações à Câmara Municipal do Funchal".