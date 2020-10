Os signatários defendem o que chamam de Proteção Focalizada: "permitir que aqueles que estão em risco mínimo de morte vivam normalmente a sua vida para construir imunidade ao vírus através da infecção natural, ao mesmo tempo que protege melhor aqueles que estão em maior risco".



Defende-se ainda que as escolas e universidades estejam abertas para aulas presenciais e que sejam retomadas atividades culturais e desporto - em Portugal, foram retomadas seguindo medidas de saúde pública, como o uso de máscaras e distanciamento físico. A declaração não inclui qualquer menção às duas medidas.



As críticas

Segundo a BBC, os principais problemas desta abordagem é que pode dificultar precisamente a proteção dos mais vulneráveis, que se integram em diferentes faixas etárias.



Por outro lado, há vários registos de complicações a longo-termo relacionadas com o novo coronavírus e que o documento não aborda.



Ao canal britânico, Stephen Griffin, da Universidade de Leeds, disse que na declaração existem falhas éticas, logísticas e científicas. Uma delas é que os mais vulneráveis a uma infeção grave por Covid-19 têm idades diversas, e que apesar de serem vulneráveis, devem ter o mesmo tratamento que as outras pessoas.



Outra questão é a de a Covid-19 deixar pessoas que sofrem de infeções pouco graves com algumas sequelas, como fadiga e dores nas articulações durante meses. Há ainda registo de problemas cardíacos.



Por outro lado, sobre a questão da imunidade de grupo, ainda não é claro quão eficaz ou duradoura é, depois de se ter estado infetado com o novo coronavírus.



William Hanage, professor de epidemiologia em Harvard, considerou junto do jornal The Guardian que a declaração ataca a ideia de confinamento em massa e constante, uma proposta que não foi sugerida. "Depois de elencarem, corretamente, os estragos indiretos causados pela pandemia, respondem que a solução é aumentar os estragos diretos por ela causados", lamenta.

Uma epidemiologista da Universidade de Oxford, outro de Harvard e outro da Universidade de Stanford são os três autores de uma declaração que defende uma abordagem diversa às medidas de confinamento postas em prática devido à pandemia do novo coronavírus. A Declaração de Great Barrington é assinada por Sunetra Gupta (Oxford), por Jay Bhattacharya (Stanford) e por Martin Kulldorff (Harvard), e por quase 6 mil médicos, de acordo com o site oficial. Contudo, no momento da assinatura, são os próprios signatários quem indica a sua área profissional.A declaração defende que as medidas de confinamento têm "efeitos devastadores na saúde física e mental bem como na sociedade", e que deve ser alcançada a imunidade de grupo. "À medida que a imunidade se desenvolve na população, o risco de infecção para todos – incluindo os vulneráveis – diminui. Sabemos que todas as populações acabarão por atingir a imunidade de grupo – ou seja, o ponto em que a taxa de novas infecções é estável – e que isto pode ser assistido por (mas não depende de) uma vacina. O nosso objectivo deve ser, portanto, minimizar a mortalidade e os danos sociais até atingirmos a imunidade de grupo", lê-se na tradução portuguesa do documento."A adopção de medidas para proteger os vulneráveis deve ser o objectivo central das respostas de saúde pública à COVID-19. A título de exemplo, os lares devem utilizar pessoal com imunidade adquirida e realizar testes PCR frequentes a outro pessoal e a todos os visitantes. A rotação do pessoal deve ser minimizada. Os reformados que vivem em casa devem mandar entregar alimentos e outros bens essenciais ao seu domicílio. Quando possível, devem encontrar-se com membros da família no exterior e não no interior. Uma lista abrangente e detalhada de medidas, incluindo abordagens a famílias de várias gerações, pode ser implementada, e está bem dentro do âmbito e da capacidade dos profissionais de saúde pública", adianta o documento.