Covid-19: Há 34 surtos ativos em Portugal

Atualmente, há 34 surtos ativos de Covid-19 em Portugal. Marta Temido, a ministra da Saúde, relatou que destes 34, 18 se verificam na Administração Regional de Saúde do Norte, cinco no Centro, cinco no Alentejo e seis no Algarve."Vamos ter, por isso, de continuar a empenhar o nosso melhor esforço para dar resposta a esta pandemia", avisou a governante.Na região de Lisboa e Vale do Tejo, há 7.900 casos ativos. "O trabalho das equipas de saúde pública tem continuado. Entre 30 de junho e 2 de julho, as equipas multidisciplinares fizeram mais de 1.100 contactos", afirmou Marta Temido.