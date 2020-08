Graça Freitas admite que os dados sobre casos importados - que deixaram de existir no boletim epidemiológico diário - representam uma percentagem muito pequena "em relação à totalidade dos casos", acrecentando aidna que não tinha números concretos porque agora os dados são transferidos de forma gráfica.





No início do ano letivo, o risco não é "zero, mas a percentagem de infetados" durante o período em que algumas escolas abriram "foi muito pequena" e todos os casos evoluíram de forma bastante "favorável", considerou Graça Freitas.Na conferência de imprensa desta sexta-feira, a diretora-geral da Saúde indicou ainda que o desporto escolar pode ser "faseado por escalões, por modalidades para irmos controlando o risco de contacto" entre alunos e funcionários.