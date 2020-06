Covid-19: Governo diz que esforços continuam centrados em Lisboa e Vale do Tejo

O secretário de Estado da Saúde disse hoje que os "esforços continuam centrados" na região de Lisboa e Vale do Tejo, que regista cerca de 79% dos novos casos de covid-19.

"Os nossos esforços continuam centrados na região de Lisboa e Vale do Tejo, que representa cerca de 79% dos novos casos em Portugal", afirmou António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal.

O secretário de Estado avançou que "as atenções redobrada" estão em Loures, Odivelas, Amadora, Sintra e Lisboa.

"Tão importante saber onde estão estes casos novos é identificar contactos próximos de forma a quebrar transmissão de cadeias ativas e é isso que estamos a fazer", sublinhou.

O secretário de Estado salientou também que "continua a ser tão determinante como nunca a responsabilidade individual de cada um no cumprimento de isolamento em caso de infeção ou suspeita".

António Lacerda Sales disse ainda que a taxa de letalidade global é atualmente de 4,3%, subindo para 17,5% acima dos 70 anos.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde, Portugal regista hoje 1.485 mortes relacionadas com a covid-19, mais seis do que no domingo, e 34.885 infetados, mais 192,

Em comparação com os dados de domingo, em que se registavam 1.479 mortes, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,4%. Já os casos e infeção subiram 0,6%.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo (13.222), onde se tem registado maior número de surtos, há mais 149 casos de infeção (+1,1%).