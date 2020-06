contactarem entre eles e com testemunhas, arguidos e familiares dos mesmos, de se ausentarem para o estrangeiro, de saírem do seu concelho de residência e a obrigação de se apresentarem duas vezes por dia às autoridades.



A Polícia Judiciária recolheu, entretanto, elementos que demonstram a violação de, pelo menos, a proibição de contactos. Imagens recolhidas numa bomba de gasolina em Ansião mostram João Paulino, Fernando Santos, Pedro Marques e Gabriel Moreira juntos e a conversarem.



Já quanto a João Pais, a procuradora do MP cita um despacho seu colega de Loulé que investigou o caso da tentativa de extorsão para considerar existir um perigo de fuga deste arguido.: "

O Ministério Público pediu ao juiz de instrução Carlos Alexandre que cinco suspeitos do roubo de materail militar em Tancos fossem colocados em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, depois de, a 20 de março, terem sido libertados. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, a procuradora Cláudia Porto alega que João Paulino, Fernando Santos, Pedro Marques e Gabriel Moreira violaram a proibição de contactos que lhes foi imposta. Já João Pais, "Caveirinha", foi constituído arguido num novo processo por um crime de tentativa de extorsão, existindo, segundo a magistrada do Ministério Público, um sério perigo de fuga.Foi durante a primeira fase da pandemia da Covid-19 que o juiz Carlos Alexandre decidiu libertar sete arguidos que se mantinham em prisão preventiva. O juiz considerou que, dada a impossibilidade de realizar o debate instrutório, como inicialmente previsto, a 17 de abril, atingiria-se o máximo da prisão preventiva, ordenando por isso a sua libertação, ficando-lhes, porém, como medidas de coação a proibição deConstata-se que o suspeito João Pai se prepara, num futuro próximo, para sair de território nacional de forma a eximir-se à acção da Justiça. Tal informação baseia-se no facto de este suspeito ter dito a André Roma Fernandes que «não podia esperar», que "estava por dias de saber o que ia acontecer", "que se não tivesse o dinheiro até dia 6 não se ia embora com ninguém a gozar consigo» e «se fosse embora teria que pagar a alguém" e ao facto de João Pais antever a possibilidade de sofrer uma condenação no já mencionado processo "Tancos" e saber que após a fase instrutória do referido processo seguir-se-á provavelmente o seu julgamento. Assim, este suspeito vem ameaçando André Roma Fernandes para que este lhe entregue, com urgência 10.000,00€ de forma a provisionar a sua fuga antes do julgamento daquele processo o que, concretizando-se, permitiria que João Pais se eximisse à acção penal, também, neste processo".Além da prisão domiciliária, a procuradora defende ainda a manutenção da proibição de contactos, assim como a proibição de aquisição de armas para todos os arguidos. Esta segunda-feira, o juiz Carlos Alexandre notificou os advogados dos arguidos em causa no pedido para se pronunciarem. O magistrado poderá tomar uma decisão antes mesmo de revelar quem segue para julgamento (a decisão instrutória está marcada para 26 de junho).

O caso do furto do armamento foi divulgado pelo Exército em 29 de junho de 2017 com a indicação de que ocorrera no dia anterior, tendo a alegada recuperação do material ocorrido na região da Chamusca, Santarém, em outubro do mesmo ano, numa operação que envolveu a PJM, em colaboração com elementos da GNR de Loulé.

Entre os 23 acusados estão o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, o ex-diretor nacional da Polícia Judiciária Militar Luís Vieira, o ex-porta-voz daquela polícia Vasco Brazão, três militares da GNR e o ex-fuzileiro João Paulino, acusados de um conjunto de crimes que vão desde terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça e prevaricação até falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, recetação e detenção de arma proibida.



Uma investigação da Polícia Judiciária concluiu que, depois do roubo do material de guerra, houve uma encenação para o seu "achamento", sendo que Azeredo Lopes foi, segundo o MP, uma peça "essencial", já que terá concordado com a negociação feita entre os militares e o principal suspeito do roubo, João Paulino.