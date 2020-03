Covid-19: Espanhóis querem uma praça com o nome de António Costa

A frase do primeiro-ministro, António Costa , surgiu, cortante, após a longa reunião por vídeoconferência do Conselho Europeu para debater a pandemia de covid-19 , na quinta-feira, e o destinatário era claro: o ministro das Finanças holandês, Wopke Hoekstra , que pediu que Espanha seja investigada por não ter capacidade orçamental para fazer face à pandemia. "Esse discurso é repugnante no quadro de uma União Europeia. E a expressão é mesmo essa. Repugnante", disse sem meias palavras o líder do Executivo português.Em conferência de imprensa, Costa defendeu que a afirmação do ministro holandês "é uma absoluta inconsciência" e uma "mesquinhez recorrente" que "mina completamente aquilo que é o espírito da UE e que é uma ameaça ao futuro da UE".

"Se a União Europeia [UE] quer sobreviver é inaceitável que qualquer responsável político, seja de que país for, possa dar um resposta dessa natureza perante uma pandemia como aquela que estamos a viver", indignou-se, rematando: "Se não nos respeitamos uns aos outros e se não compreendemos que, perante um desafio comum, temos de ter capacidade de responder em comum, então ninguém percebeu nada do que é a União Europeia", frisou.





Una plaza Antonio Costa en cada pueblo de España https://t.co/vODt6DXqZS — Aitor Riveiro (@ikaitor) March 27, 2020

Gracias Portugal por tener líderes solidarios y con capacidad de liderazgo https://t.co/p0fgeCkYLu — JA (@GioCruz90) March 27, 2020

Entre las cositas a mejorar, deberíamos tener más contacto y empatía con Portugal.#tuitserio https://t.co/2rNbo5Yk5J — Carlos Clavijo (@carlosclavijo22) March 27, 2020

Está António Costa, primer ministro portugués, más español que todos los que se creen que son la esencia nacional. Acordaos de quienes son nuestros aliados. https://t.co/Ov2GIxpn7f — MrInsustancial (@MrInsustancial) March 27, 2020

As declarações do líder do Executivo português foram partilhadas em Espanha e há quem defenda que António Costa deve mesmo ser homenageado pela defesa que vez do país vizinho. "Uma praça com o nome de António Costa em cada povoação de Espanha", diz um usuário da rede social Twitter. Outro agradece o apoio de um "líder solidário e com capacidade de lideração" e há quem peça que, quando a crise provocada pela covid-19 passar, Espanha tenha mais empatia com Portugal.Esta sexta-feira, António Costa voltou ao tema, depois de ter sido questionado se achava que podia ter exagerado nas palavras usadas sobre a postura holandesa. "É preciso não ter a noção do que é viver num mercado interno como aquele em que nós vivemos para alguém poder ter a ilusão de que consegue resolver o problema da pandemia na Holanda se a pandemia se continuar a generalizar na Itália ou em Espanha ou em qualquer outro sítio. Vivemos num mercado de fronteiras abertas", disse, em Matosinhos.

"E quem quer estar numa UE a 27 tem de perceber que estar numa união não é viver em isolamento, por si só, é partilhar com os outros as dificuldades e as vantagens. Um ministro das Finanças que mais beneficia com a existência de um mercado interno e com a existência da zona euro, devia ser dos primeiros a perceber que num espírito de união estamos cá para nos apoiar uns aos outros", atirou, o chefe de Governo, para quem a UE está a lutar pela sobrevivência. "A União Europeia ou faz o que tem de fazer ou a União Europeia acabará. Acho que só as pessoas que não têm a menor sensibilidade ou a menor compreensão do que é esta realidade dramática que estamos neste momento a enfrentar - perante dramas como o da Itália ou da Espanha, e em todos os países e na Holanda também - é que é possível dizerem que é preciso ir saber porque é que a Itália e a Espanha não têm condições orçamentais para enfrentar estas situações".