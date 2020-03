Covid-19: Carris aumenta oferta nos dias úteis

Carris - Transportes Públicos de Lisboa vai aumentar a oferta nos dias úteis, a partir de segunda-feira, nas carreiras onde se tem verificado uma maior procura, na sequência da pandemia de covid-19 , foi anunciado este domingo.

Em comunicado, a Carris refere que a medida surge na sequência da "monitorização diária que é feita da afluência de passageiros nas carreiras", no âmbito plano de contingência da covid-19.

Para o efeito, a empresa de transportes públicos rodoviários de passageiros vai proceder a ajustes em diversas carreiras, que se vão manter em horário de dia útil segundo o horário de verão ou horário de agosto.

De acordo com a Carris, as carreiras 703, 709, 714, 717, 753 e 758 passam a operar com horário de verão de dia útil, e as 711, 713, 728, 736, 746, 748, 750, 751, 756 e 764 vão trabalhar com horário de agosto.

Os horários das carreiras podem ser consultados no sítio oficial na internet da empresa, www.carris.pt.

O reforço acontece de forma a manter as condições de segurança difundidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), nomeadamente no que se refere à taxa de ocupação dos veículos.

A Carris adianta que a partir de sábado, 04 de abril, será implementado um ajuste ao serviço dos fins de semana e feriados, tendo em conta a "diminuição acentuada da procura", suspendendo o serviço das carreiras 716, 720, 732 e 797.

A empresa relembra também que se encontram suspensos alguns serviços, como as carreiras 734, 749, 765, 782, 798, as carreiras 24E e 25E e o serviço efetuado por autocarros na 15E, os elevadores da Bica, do Lavra, da Glória e de Santa Justa, e as carreiras de bairro 22B, 31B, 32B, 37B, 43B, 44B, 58B, 70B, 73B, 76B e 79B.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela DGS, registaram-se 119 mortes, mais 19 do que na véspera (+19%), e registaram-se 5.962 casos de infeções confirmadas, mais 792 casos em relação a sábado (+15,3%).

Dos infetados, 486 estão internados, 138 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 667 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 31.000.

Dos casos de infeção, pelo menos 134.700 são considerados curados.