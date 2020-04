Covid-19: Câmara de Lisboa vai reforçar Linha de Apoio ao Idoso

A Câmara de Lisboa irá reforçar a Linha de Apoio ao Idoso e criar "os mecanismos necessários" para a aceleração dos testes a idosos e cuidadores, para evitar a propagação do novo coronavírus.

A proposta, subscrita pelo CDS-PP e que foi aprovada por unanimidade na reunião privada do executivo camarário realizada hoje por videoconferência, prevê o reforço da Linha de Apoio ao Idoso, em parceria com as juntas de freguesia, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e os voluntários da Rede Social, para permitir "identificar as necessidades, prestar informações essenciais e encaminhar para os programas de apoio social da Câmara Municipal de Lisboa e Rede Social de Lisboa".

Na proposta prevê-se igualmente que a autarquia prossiga "a coordenação e implementação da conversão de hotéis e demais instituições em centros de acolhimento provisório por forma a aliviar a 'pressão' dos lares".

"Há um reforço e há uma necessidade de chegar mais longe e intensificar o ritmo da ação no que diz respeito ao que está a ser feito junto dos mais idosos, particularmente aqueles que estão institucionalizados, que estão em lares, que estão em residências, e que é necessário garantir que têm condições, bem como os seus cuidadores, para evitar que tudo se propague", disse à Lusa a vereadora do CDS-PP Assunção Cristas.

Além disso, a autarquia deverá criar os mecanismos necessários para que, no âmbito dos critérios de saúde pública, se apoie a aceleração dos testes a idosos e cuidadores, para evitar a propagação do novo coronavírus.

A Câmara de Lisboa aprovou ainda outra proposta do CDS-PP, também por unanimidade, sobre medidas de prevenção e minimização do risco de transmissão da covid-19.

Assim, deverão ser instalados dispensadores de desinfetante em "locais estratégicos da cidade", como nos terminais de transportes públicos.

A autarquia irá ainda recomendar a todos os estabelecimentos comerciais de venda de bens e prestação de serviços essenciais, nomeadamente minimercados, supermercados, hipermercados, frutarias, talhos, peixarias, padarias, papelarias, tabacarias e drogarias, que criem condições para a desinfeção ou lavagem das mãos nas entradas e saídas.

Nos bebedouros públicos da cidade irá ser colocada informação sobre as condições de utilização e a importância de manter regras de higiene no presente contexto e serão reativadas as casas de banho e balneários públicos junto às principais praças de táxis da cidade, para utilização dos taxistas e motoristas de TVDE (transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica).

Caso seja necessário, poderão também ser instaladas casas de banho portáteis.

"Neste momento, com a redução dos espaços comerciais abertos na cidade, nomeadamente bares e restaurantes, essa é uma dificuldade que está a ser sentida pelos taxistas e motoristas de TVDE", disse Assunção Cristas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 94 mil.

Dos casos de infeção, mais de 316 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 409 mortes, mais 29 do que na véspera (+7,6%), e 13.956 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 815 em relação a quarta-feira (+6,2%).

Dos infetados, 1.173 estão internados, 241 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 205 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado no dia 02 de abril na Assembleia da República.