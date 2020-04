Açores registam 17 casos positivos de covid-19 em profissionais de saúde

Os Açores têm 17 profissionais de saúde infetados com o novo coronavírus, a maioria na ilha de São Miguel, tendo já sido testados 244, revelou hoje o responsável da Autoridade de Saúde Regional, Tiago Lopes.

"Tivemos 17 resultados positivos para infeção pelo novo coronavírus para profissionais de saúde a exercer aqui na região: nove no Hospital do Divino Espírito Santo [São Miguel] (dois relacionados com viagem ao exterior), sete na estrutura residencial para idosos do Nordeste [São Miguel] e um no Hospital da Horta [Faial], com histórico de viagem ao exterior", avançou Tiago Lopes, no ponto de situação diário sobre a evolução do surto, feito em Angra do Heroísmo.

Segundo o responsável da Autoridade de Saúde Regional, foram feitas análises a 244 profissionais de saúde na região (184 da ilha de São Miguel, 28 da ilha Terceira, 23 da ilha do Pico, oito da ilha do Faial e um da ilha Graciosa), estando ainda 10 a aguardar resultados.

A maioria dos casos está relacionada com uma cadeia de transmissão terciária, originada por um turista numa unidade hoteleira no concelho da Povoação, na ilha de São Miguel.

Um funcionário que trabalhava nessa unidade hoteleira terá infetado familiares que eram profissionais de saúde e que por sua vez transmitiram o vírus a colegas e a doentes do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, incluindo uma utente, que, entretanto, regressou ao lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste.

Os Açores registaram hoje uma das maiores subidas no número de casos confirmados de covid-19, desde o início do surto.

Ao todo foram identificados 12 novos casos na ilha de São Miguel, todos associados à cadeia de transmissão terciária iniciada na Povoação, 11 dos quais ligados ao lar de idosos (sete funcionários e quatro utentes, um deles que, entretanto, morreu).

Entre os 84 casos já confirmados nos Açores, há a registar três casos recuperados na ilha Terceira e dois óbitos na ilha de São Miguel, estando 14 doentes internados nos três hospitais da região, cinco dos quais em cuidados intensivos.

A ilha de São Miguel, a maior do arquipélago, é a que regista mais casos (47), seguindo-se Terceira (11), Pico (10), São Jorge (sete), Faial (cinco) e Graciosa (quatro).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 94 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 409 mortes, mais 29 do que na véspera (+7,6%), e 13.956 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 815 em relação a quarta-feira (+6,2%).