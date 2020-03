Covid-19: BE defende reforço de medidas sociais de apoio

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) defendeu, esta terça-feira, um reforço das medidas sociais de apoio às famílias devido à pandemia de covid-19 e abriu a porta à renovação do estado de emergência.

"É preciso aprofundar os apoios sociais", dado que se as famílias estiverem "mais tempo sem os rendimentos", o "problema social [será] mais profundo", afirmou Catarina Martins aos jornalistas, no final da segunda sessão técnica de apresentação sobre a "Situação epidemiológica da covid-19 em Portugal", no Infarmed, em Lisboa.

A coordenadora bloquista salientou, depois de ouvir os técnicos, que as medidas de distanciamento físico dos portugueses para travar o contágio pelo novo coronavírus "parecem estar a resultar" e que uma das consequências "devem ser prolongadas".

Mas essa "boa notícia" tem consequências, a começar, argumentou, com o reforço das medidas sociais de apoio social, "para os lares, tanto para os cuidadores como para os utentes", mas também para o pessoal que está "na linha da frente", "todos os profissionais de saúde".

Apesar de admitir ter tido dúvidas em alguns aspetos do estado de emergência, declarado pelo Presidente da República, quanto a restrições no direito à greve, Catarina Martins admitiu ser favorável ao prolongamento do estado de exceção.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 791 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 38 mil.

Em Portugal, houve até agora 160 mortes e 7.443 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.