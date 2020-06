A diretora-geral de Saúde afirmou hoje existirem "cerca de 10 pessoas doentes" no "foco" de covid-19 num bairro piscatório de Espinho, distrito de Aveiro, observando que tudo indica que a infeção esteja circunscrita a "agregados familiares".

"Existe um foco com cerca de 10 pessoas doentes e circunscritas aos agregados familiares. Tudo indica que não houve foco de transmissão no café. Há, ainda, testes por concluir mas atualmente só existem focos dentro da família", afirmou Graça Freitas na conferência de imprensa diária da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A responsável recusou discrepância de números entre a DGS e a Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN), destacando que o que existem são "resultados em tempos diferentes".

A ARNS revelou no sábado à noite que 41 pessoas de um bairro piscatório em Espinho fizeram o teste à covid-19 devido a um "pequeno surto" tendo, até agora, nove deles dado positivo.

Até ao momento já foram conhecidos 26 dos 41 testes realizados, tendo nove deles dado positivo e 17 negativos, revelou a ARS, em comunicado.

A estas 41 pessoas foi determinado o confinamento obrigatório dos casos positivos e o isolamento profilático dos seus contactos próximos, sublinhou.

Ao início da tarde de sábado, Graça Freitas referiu ter sido identificado um "pequeno surto" de covid-19, aparentemente "circunscrito" num bairro piscatório de Espinho, apontando a realização de 54 testes, dos quais 14 deram positivo.

A ARSN explicou que, na terça-feira, teve conhecimento de um caso positivo de um residente no bairro, tendo dado início à investigação epidemiológica, nomeadamente identificação dos contactos, avaliação do risco da exposição e determinação das medidas de saúde públicas necessárias e adequadas.

No dia seguinte foram identificados oito casos suspeitos, que acabaram por dar positivo, e que diziam respeito a três agregados familiares, estando um destes associados a um café, agora encerrado.

Portugal regista hoje 1.517 mortes relacionadas com a covid-19, mais cinco do que no sábado, e 36.690 infetados, mais 227, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).