2021 já tem mais infetados que os primeiros seis meses de 2020

O ano de 2021 tem ainda apenas 10 dias, mas Portugal já confirmou o mesmo número de casos de covid-19 que nos primeiros seis meses de pandemia. Desde 1 de janeiro já foram confirmados mais de 62 mil casos do novo coronavírus, o mesmo número registado a 11 de setembro - mais de seis meses depois do primeiro caso identificado no país, a 2 de março.

Para estes números assustadores contribuem principalmente os últimos quatro dias - todos acima dos 9 mil novos casos - e que são também os quatro piores dias da pandemia em Portugal desde que esta chegou ao país.

O pior dia da pandemia em Portugal até ao momento não ultrapassava os 7 mil novos casos num dia até ao momento. Em quatro dias, foi ultrapassada a barreira dos 10 mil novos casos por duas e noutras duas não ficou muito longe.

Para comparação, até ao dia 11 de setembro, só tinham sido registados dois dias com mais de mil novos casos de covid-19, a 31 de março e 10 de abril, mas estes são quase dez e sete vezes inferiores ao do novo recorde de novos infetados, registado na sexta-feira: 10.176.

O dia com menos novos casos desde que começou 2021 foi mesmo 2 de janeiro, quando foram confirmados 3.241 infetados pela covid-19, mas este número é, ainda assim, mais do dobro daquele que era o máximo até setembro e outubro.