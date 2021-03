Covid-19: 673 infetados e 15 mortes nas últimas 24 horas

Os dados do boletim epidemilógico da Direção Geral da Saúde (DGS) mostram que em Portugal se registraram mais 673 novos casos de covid-19 e mais 15 mortes. Nas últimas 24 horas também recuperaram da doença 1.058 pessoas.





Num ano, Portugal registou 815.570 casos de covid-19 e 16.722 mortes. Estão, neste momento, infetadas com covid-19 34.829 pessoas, menos 400 do que ontem.Os hospitais a situação continua a melhorar. Com 856 internados, menos 99 do que ontem. Entre os doentes mais graves, internados em cuidados intensivos há hoje menos 8 camas ocupadas. Estão agora nestes serviços, 205 doentes.

Apesar da situação continuar controlada, esta quarta-feira registou-se um ligeiro aumento de casos por comparação com o mesmo dia da semana passada. Foram mais 31 hoje, em comparação com os 642 da semana passada. No entanto, estes números ainda não refletem o efeito do início do desconfinamento começado na segunda-feira.



Quanto às linhas vermelhas, Portugal continua na zona verde, com uma incidência de 90,3 casos por 100 mil habitantes, em todo o território nacional (incluíndo as Regiões Autónomas) e com um Rt de 0,84. Recorde-se que as linhas vermelhas são 120 casos por 100 mil habitantes e um Rt acima de 1.