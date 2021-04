Covid-19: 592 infetados e 11 mortes nas últimas 24 horas

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Tudo o que precisa de saber todos os dias. Um resumo de notícias, no seu email. (Enviada diariamente)

A Newsletter Geral no seu e-mail

Portugal registou mais 592 novos casos de covid-19, nas últimas 24 horas. Foram também registadas mais 11 mortes, segundo o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde.







REUTERS/Pedro Nunes

Recuperaram da doença mais 702 pessoas, havendo 26.543 casos ativos.Estão neste momento internadas 538 pessoas em enfermarias, menos 20 do que ontem, e 129 em cuidados intensivos, mais duas.

O valor da transmissão mantém-se nos 0.94, perto do limite de 1 do R(t). A incidência também está a aumentar, estando nos 65,3 casos por casa 100 mil habitantes, mas ainda longe do limite de 120 casos.