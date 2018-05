O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), António Ventinhas, considera que o actual Governo tem em curso um plano para controlar a investigação criminal. O procurador, num artigo de opinião na SÁBADO, diz que tal plano de desenvolve em duas fases: mais influência sobre o Procurador-geral e acesso à informação criminal.

Referindo-se ao actual debate sobre o novo Estatuto do Ministério Público, cujo texto final ainda está em discussão, António Ventinhas começa por questionar: "Qual a razão porque a Senhora Ministra da Justiça, conselheira do Conselho Superior do Ministério Público durante muitos anos, pretende reforçar os poderes do Procurador-Geral da República em detrimento do órgão a que pertenceu?".



A resposta, para o presidente do SMMP, é "simples": "O Conselho Superior do Ministério Público é um órgão democrático e plural em que grande parte dos membros é eleita. Por sua vez, o Procurador-Geral da República é um órgão unipessoal e resulta de uma escolha politica, cuja iniciativa parte do Governo. Controlar o Conselho Superior do Ministério Público é mais difícil do que ter influência sobre o Procurador-Geral da República".

"Como este Governo irá ter um papel muito determinante na escolha do novo PGR já em Outubro, está já a tratar de reforçar os seus poderes previamente no âmbito do Estatuto do Ministério Público. Um Procurador-Geral da República com os poderes reforçados pode tornar-se uma ameaça para a investigação criminal se não for escolhida a pessoa certa.", reforçou

Por outro lado, António Ventinhas considera que o "Ministério da Justiça pretende através do IGFEJ ( Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça), ficar com competência exclusiva da gestão dos dados do sistema judicial". "Quem controla a informação tem a possibilidade de saber o que se passa em cada investigação criminal e parece-nos evidente que o executivo não possa ter acesso a esse tipo de informação. Tal facto compromete a independência e autonomia de quem investiga, em especial no que diz respeito à criminalidade económico-financeira", acrescentou o procurador no habitual texto de opinião na SÁBADO.