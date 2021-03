Costa pede 'sentido cívico' e lembra que as 'tragédias' se repetem

O primeiro-ministro apelou ao "sentido cívico" e que se trave o aparente desconfinamento dos últimos dias e que não se baixe a guarda em relação à covid-19 e aos seus perigos.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Tópicos questões sociais António Costa política covid-19 Artigo Anterior Próximo Artigo

"Sei que o cansaço vai-se acumulando, sei que as necessidades vão aumentando, o risco de perda de emprego e de destruição de empresas vai aumentando e tudo isso obviamente pressiona", afirmou António Costa à saída do Hospital Curry Cabral, em Lisboa."Nós não podemos repetir o que aconteceu na primeira vaga, o que aconteceu na segunda vaga e muito menos podemos repetir o que aconteceu neste trágico mês de janeiro", disse ainda o chefe do Governo, pedindo que as pessoas não esqueçam o que aconteceu no início deste ano. "As tragédias repetem-se quando os seres humanos repetem os erros que conduzem a essas tragédias", disse.O primeiro-ministro disse ainda que é nos hospitais que se trata da doença, mas onde "se trava a pandemia é lá fora, é cada um de nós com o nosso comportamento", acrescentando ainda um agradecimento "profundo" aos profissionais de saúde que combatem a pandemia há um ano."Claro que muitas vidas se perderam, há doentes que continuam doentes, mas o imenso trabalho que foi feito por profissionais médicos, de enfermagem, auxiliares, técnicos de diagnóstico, todos, foi algo de absolutamente extarordinário e queria agradecer a todos", disse.