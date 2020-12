Questionado sobre a reforma do SEF, o primeiro-ministro afirmou que "todos conhecem o programa do Governo e o que estava previsto", para acrescentar que "a reforma tem vindo a ser preparada e vai ser executada" nos próximos tempos.



O primeiro-ministro abordou ainda o tema do Plano de Recuperação e Resiliência (esteve reunido com a equipa coordenadora do mesmo esta manhã), lembrando que, a par das vacinas, estes serão os "dois motores que nos permitirão virar a página deste ano muito difícil que vivemos e de travar a pandemia e recuperar o país".



"Ao longo das últimas semanas tem havido semanalmente reuniões com a Comissão Europeia para ir avançando trabalho" e "as questões identificadas têm condições para ser superadas", informou o primeiro-ministro.









António Costa garantiu esta terça-feira que não haverá fusão entre a PSP e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF): "Orientaçaõ geral não passa nem por fusões de polícias, nem por cenários desse tipo", disse o primeiro-ministro, contrariando as declarações feitas pelo diretor-nacional da PSP.