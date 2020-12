Cabrita pediu processo disciplinar para coordenador do gabinete de inspecção do SEF

Nesse dia 30 de março, o ministro decidiu demitir os responsáveis da direção de Fronteiras de Lisboa e encerrar o Centro de Instalação Temporária (CIT), incluindo a abertura de cinco processos disciplinares (aos três inspetores suspeitos, ao diretor, António Sérgio Henriques, e ao subdiretor, Amílcar Vicente, da direção de fronteiras de Lisboa. Em outubro, a IGAI abriu mais oito processos disciplinares a inspetores do SEF.



Além destes, Eduardo Cabrita pediu também à IGAI a abertura de um inquérito à direcção e ao funcionamento do centro do aeroporto, além da abertura de processos disciplinares a todos os envolvidos nos factos.



O ministro referiu que a PJ lhe transmitiu que "não há conhecimento de quaisquer casos idênticos" e que existem 51 queixas de abusos contra o SEF, além de 510 contra a PSP e mais de 300 contra a GNR. "Há duas mortes no espaço do aeroporto nos últimos 10 anos. Uma em 2014 e outra em 2019", disse o ministro, referindo que ambos os casos estavam associados à venda de droga.



O ministro concluiu ainda que "nenhuma das pessoas que estava em funções no dia 12 de março continuou a exercer funções".

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, pediu à Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) a abertura de um processo disciplinar ao coordenador do gabinete de inspeção do SEF, por ter dito que não existia quaisquer sinais de maus-tratos após o visionamento das imagens da agressão a Ihor Homeniuk, morto a 12 de março deste ano por inspetores do SEF.Ouvido no Parlamento, Cabrita indicou que a primeira participação feita ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) foi feita no dia da morte do cidadão ucraniano, que concluia que este teria tido uma "morte por causas naturais". A mesma, refere o ministro, tinha como base uma certidão de óbito, assinada pelo médico, que identificava paragem cardio-respiratória como causa da morte.A primeira comunicação do caso a Cabrita e à IGAI, diz, aconteceu apenas no dia 17 de março, altura em que foi enviou um despacho para a abertura de um processo disciplinar ao coordenador do gabinete de inspeção do SEF, autor do relatório enviado à ex-diretora do SEF, no dia 17 de março.A 30 de março foram detidos os três inspetores do SEF que aguardam julgamento. "Porque é que as detenções só foram feitas dia 30? O relatório da autópsia que indica causas que não têm nada a ver com as constantes da certidão de óbito só foi comunicado no dia 29".