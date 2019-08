"Não daremos passos que agravem o conflito, mas não deixaremos de dar os passos necessários para evitar que o conflito tenha consequências inaceitáveis".

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu, este sábado, que o Governo atuará sempre de forma "adequada e proprocional" à greve de motoristas marcada para segunda-feira. Aos jornalistas, disse que uma possível requisição civil só acontecerá se for "estritamente necessário". Mas os recados foram mais longe e o líder do Executivo garantiu que o Governo tudo fará para que "a legalidade esteja assegurada em todo o território". "Esta greve não deixará de afetar o dia-a-dia dos portugueses", admitiu."Num regime democrático, não há direitos absolutos. Todos os direitos acabam onde começam os direitos dos demais. Ao Governo cabe garantir os direitos dos portugueses", disse António Costa, acrescentando: "Definimos um quadro de serviços mínimos que nos parecem adequados e que esperamos que sejam cumpridos. Caso tal não aconteça, está tudo garantindo para que o Estado assegure a autoridade democrática"."Não hesitaremos, no exercício das competências próprias, tudo fazer para que a legalidade seja assegurada em todo o território", reforçou posteriormente. "Se houver greve e houver riscos, adotaremos as medidas necessárias", avisou ainda, explicando qual a postura do Governo:"O apelo geral que fazemos aos portugueses é que vivamos com civismo, respeitando o direito à greve mas também exigindo o cumprimento da lei", disse o primeiro-ministro, para quem o "interesse nacional nunca tira férias" e que não devem haver "considerações eleitorais quando está em causa a seguraça das pessoas".As declarações foram feitas no final de uma reunião de emergência marcada para este sábado, em São Bento. António Costa convocou para estarem presentes os ministros dos Negócios Estrangeiros e "número dois" do Governo, Augusto Santos Silva, da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, da Administração Interna, Eduardo Cabrita, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, e do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes. Em representação do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, esteve o secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado.A greve, que começa na segunda-feira, dia 12, e por tempo indeterminado, foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), que acusam a associação patronal Antram de não querer cumprir o acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial. Também se associou à paralisação o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN).Na quarta-feira, o Governo decretou serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve. Mais tarde, o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva, anunciou que o Governo declarou crise energética e afirmou que o direito à greve não é ilimitado.O governante acrescentou que os serviços mínimos podem ser mais extensos em relação à greve dos motoristas . "Os serviços mínimos podem e devem ser mais extensos, levando à normalidade do funcionamento", indicou Vieira da Silva, em conferência de imprensa, precisando que se impõe "um possível alargamento de serviços mínimos, com diferenciação dos serviços normais".A declaração de crise energética implica "medidas excecionais" para minimizar os efeitos da paralisação e garantir o abastecimento de serviços essenciais como forças de segurança e emergência médica.Com Lusa