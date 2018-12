No discurso de encerramento, António Costa convocou ainda a obra de José Saramago, escritor que teve uma antiga relação de proximidade com o México e com esta feira do livro, a maior da América Latina, dizendo: "Chegamos sempre ao sítio onde nos esperam".



Recordando os 20 anos desde que José Saramago recebeu o Nobel da Literatura, e o discurso proferido em Estocolmo, o primeiro-ministro disse que "a literatura e o conhecimento têm um poder fulgurante para, no intervalo curto de duas gerações, transformar a vida e, ao fazê-lo, transformar o mundo".



A cerimónia de fecho da feira do livro serviu também para uma passagem de testemunho de Portugal para a Índia, país convidado de 2019.



António Costa recordou a ascendência indiana -- o que causou um ligeiro burburinho de espanto na plateia - e sublinhou que Portugal tem "uma profunda e contínua ligação histórica e cultural" com a Índia, um país que "tantas vezes foi lugar de idas e vindas da literatura escrita em português".

