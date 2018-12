Apenas um militar é suspeito de ter colaborado com os assaltantes dos paióis de Tancos, em Junho de 2017. De acordo com o Diário de Notícias, o militar prestava serviço na base na altura do furto, suspeitando-se que tenha sido corrompido para dar informações sobre a movimentação das rondas e sobre o material dos armazéns.

Fontes próximas da investigação revelaram ao jornal que o militar poderá ser o próximo suspeito constituído arguido. Até à data, o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) detém os dois inquéritos relacionados com o furto – um do roubo, outro da encenação à recuperação do material. Este segundo inquérito fez já dez detidos, entre os quais o ex-director da Polícia Judiciária Militar (PJM) que se encontra em prisão preventiva.

As mesmas fontes não revelaram qual a patente deste militar. No entanto, suspeita-se que a cumplicidade interna tenha sido inevitável para a concretização do assalto.