António Costa e Ferro Rodrigues vão almoçar juntos no restaurante Alfaia, no Bairro Alto, em Lisboa. Os restaurantes reabriram hoje, depois do fecho imposto pela pandemia de Covid-19 . Antes de entrar, os dois falaram com os jornalistas.Sobre as presidenciais, Ferro Rodrigues afirmou que "se as eleições fossem amanhã, não hesitaria em votar em Marcelo". "Ainda faltam seis meses para a campanha eleitoral das presidenciais. Vamos esperar que haja apresentações de candidaturas", afirmou o presidente da Assembleia da República.Questionado sobre candidatos a apoiar pelo PS, Ferro preferiu não responder por estar, como presidente da Assembleia da República, "fora das estruturas partidárias". Mas lembrou que "há muitos anos que o PS não tem candidato oficial" às presidenciais.Costa não disse se as presidenciais iam ser tema de conversa, tendo lamentado não se poder discutir futebol. Mas considerou ser importante "hoje dar um sinal aos portugueses de confiança na restauração e de agradecimento aos restaurantes". "Foi um setor muito atingido nestes meses. Vai demorar algum tempo para os portugueses ganharem confiança", afirmou.O Alfaia manteve-se com entregas ao domicílio e em take away, com "um grande esforço". "Agora temos que, com o mesmo esforço, ir recuperando a nossa liberdade em segurança. É possível desde que se cumpram as regras básicas de higiene, com as máscaras, mantendo o afastamento", explicou."Não fomos vencidos pela doença mas nao podemos ser vencidos pela cura. O isolamento teve um impacto brutal na nossa economia, foi uma ameaça aos postos de trabalho e ao rendimento de muitas famílias. Se queremos recuperar evitando que se aprofunde a crise, temos que retomar com cautela a nossa vida do dia-a-dia", frisou o primeiro-ministro.