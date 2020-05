O secretário de Estado da Saúde, António Sales, disse "confiar no civismo" dos portugueses quanto a ajuntamentos verificados neste último fim de semana, referindo o "bom senso" do povo português quanto à presença de pessoas junto às praias.

Também Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, considerou que "é prudente não aligeirar" as medidas no Algarve, onde foi conseguida uma "situação epidemiológica relativamente boa" relativamente à Covid-19.

"O grande objetivo do Algarve é o de todos nós, que a seguir a uma onda relativamente benigna não se siga uma segunda onda, em relação ao aligeirar acho demasiado cedo para pensarmos nisso", disse.

Também sobre ajuntamentos, Graça Freitas afirmou que, mesmo com máscara, estes continuam a não ser seguros – com exceção para famílias que vivem juntas. "Não se devem verificar ajuntamentos e ponto, com ou sem máscara", indicando que, "se houver uma densidade populacional grande num sítio, é melhor evitá-lo, não há outra receita para os ajuntamentos".

Graça Freitas: "Estamos noutra fase da epidemia"

A diretora-geral da Saúde considerou também que os portugueses têm estado a ser cautelosos no desconfinamento e que isso é necessário "para que a vida volte à maior normalidade possível", referindo que "estamos noutra fase da epidemia".

Graça Freitas afirmou também que ainda não está prevista a abertura de centros de dia, referindo que é necessário "pessoal suficiente e treinado" para manter o distanciamento. A responsável da DGS indicou também que as normas para pessoas com deficiência são as mesmas que para outras, mas que a entidade "está disponível para dar orientações".