O primeiro-ministro, António Costa, avisou esta segunda-feira que, embora Portugal já esteja a reabrir serviços após a crise provocada pela pandemia da Covid-19, o país atravessa ainda a primeira vaga da doença.

"A primeira vaga ainda está aí", disse em entrevista à TSF, referindo mais uma vez que não terá problemas em dar um passo na retaguarda no que diz respeito ao desconfinamento, lembrando que uma reabertura de serviços "aumenta necessariamente o risco de contaminação" e que o "inverno pode ser pior". "Quem toma decisões não pode ter medo de puxar o travão ou dar um passo atrás."

Costa defendeu também que um dos aspetos que contribuiu para que o país não parasse durante a pandemia foi a "grande responsabilidade" dos partido em não suspender a democracia. "Cada partido tem de ter a liberdade da sua organização, tem é de cumprir as regras que existem" disse Costa que, questionado sobre a Festa do Avante!, remeteu as perguntas para o PCP.

Sobre o comício do partido comunista marcado para o próximo dia 7 de junho, o primeiro-ministro garantiu apenas que não marcaria presença.