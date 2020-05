O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta segunda-feira que discotecas e bares estão "no último lugar" das atividades diárias que poderão vir a reabrir devido à pandemia da Covid-19, referindo que são "atividades que vivem da interação" e que estes espaços continuarão fechados "se for necessário".

"Não podemos pôr em causa o que conseguimos com enorme dificuldade", afirmou Costa em entrevista à TSF, referindo que espaços como discotecas e bares "aproximam pessoas em vez do necessário, que é mantê-las afastadas".

No que diz respeito a ginásios, Costa diz que estão em curso conversações com associações para que "normas que possam ser garantidas", de maneira a não existir "acumulação de pessoas no mesmo espaço" e para que as normas de higienização sejam cumpridas.

Esta segunda-feira foi iniciada a segunda fase de reabertura de espaços após o surgimento da pandemia da Covid-19 em Portugal, com a abertura de portas de serviços como cafés, restaurantes, museus ou monumentos e o regresso às aulas de alunos do ensino secundário.