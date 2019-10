O primeiro-ministro, António Costa , afirmou-se "muito satisfeito" com o debate sobre o programa do Governo, que hoje terminou no parlamento, e prometeu pôr "mãos à obra"."Está feito. Estou muito satisfeito. Agora é mãos à obra", afirmou, em dez palavras, António Costa quando passou, cerca das 12:05, perto dos jornalistas, no corredor dos Passos Perdidos, na Assembleia da República, no final do debate do programa.No total, na quinta-feira e hoje, foram cerca de 11 horas de debate, com a intervenções de António Costa e mais três ministros, Pedro Siza Vieira (Economia), Mariana Vieira da Silva (Presidência) e João Matos Fernandes (Ambiente), a par de deputados de todas as bancadas parlamentares e deputados únicos.Não foi apresentado qualquer voto nem de rejeição, por nenhum dos partidos, nem de confiança, por parte do executivo, pelo que o Governo está agora em efetividade de funções.