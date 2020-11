"Exemplos de generosidade"

"Uma forte pitada de imaginação"

Ex-ministro da Saúde, António Correia de Campos foi eleito, em 1964, para 60º. presidente da Associação Académica de Coimbra. Por ocasião do centenário da Tomada da Bastilha – acto de inconformismo e de coragem que consistiu na tomada de assalto do ‘Clube dos lentes’ por estudantes para dotar a AAC de uma sede condigna –, Correia de Campos recorda Coimbra como um alfobre de fraternidade.Não tendo tomado posse, a qual era conferida pelo reitor, jamais exerci qualquer função presidencial na AAC. Substituiu-me, e bem, o Joaquim Romero de Magalhães, que havia sido presidente do Teatro de Estudantes da Universidade de Coimbra (TEUC), sendo Rui José Gomes de Brito, mais tarde director do Hospital de Aveiro, o vice-presidente. Romero de Magalhães não tinha vocação para herói, mas foi um excelente presidente. Votado à cultura, ‘repúblico’ da Pra-kis-Tão, teve a arte de apaziguar as relações com as autoridades, o que permitiu que a cultura florescesse na Academia. Foi, depois, um profícuo secretário de Estado, um dos dedicados criadores e impulsionadores da Faculdade de Economia de Coimbra. Serviu a Universidade, como poucos. Prestámos-lhe honras, ainda insuficientes, aquando da sua morte (prematura e recente).A Secção Pedagógia (Pitagógica, na pitoresca linguagem do porteiro Sr. Xico) teve excelentes colaboradores de todas as faculdades. Lembro apenas alguns de Direito – António Hespanha, Vital Moreira, Jorge Strecht Ribeiro, Mário Araújo Torres – figuras que se notabilizaram na vida profissional. António Hespanha revelou precocemente a sua bibliofilia ao organizar, logo nesse ano, a primeira Feira do Livro Jurídico, visitada e elogiada por professores e estudantes.Procurávamos todos dar um contributo crítico, mas honesto e construtivo, para o aperfeiçoamento do ensino, então ainda muito dependente do paradigma medieval.Os tempos foram ativos, jamais exaltantes. Nenhum de nós se sentia herói, apenas a cumprir a obrigação cívica e de defesa do associativismo estudantil, uma segunda liberdade a seguir à liberdade de expressão. Parecerá, hoje, pré-histórico admitir-se que estas liberdades não existissem então, há escassos 60 anos. Mas era assim. Toda a AAC estava, então, Secção de Futebol à parte, recém-instalada no novo edifício anexo ao Teatro de Gil Vicente. Havia teatro, corais, música, dança, cinema, artes plásticas, fotografia. Muito convívio, muito romance, muito estudo, também. E certamente discussão política, embora houvesse quase uma separação geográfica entre a vida associativa e a política. Jamais houve conflito de religiões. O tesoureiro da nova direcção era Luís Bagulho, um católico progressista, prematuramente falecido (já médico reconhecido).Tempos muito diferentes geram comportamentos diferentes. Não serei juiz nessa causa, que é sempre de interesse próprio para quem tem filhos e netos. Mas, pelo que leio nos artigos dos mais recentes presidentes da AAC, as grandes questões sociais, as opiniões sobre a vida e a res publica, sobre a cidadania, a igualdade e as desigualdades, sobre a melhoria do ensino e da saúde, sobre a cultura e o desporto e também sobre o amor, jamais estarão distantes da vida dos jovens de hoje.Os historiadores das crises académicas de 1962, 1965 e 1969 e porventura de outras que precederam a queda do regime autoritário, o fim do colonialismo e o advento do regime democrático, estarão mais bem colocados do que eu para analisar a condução das lideranças de então. Dirigir é sempre difícil, foi-o particularmente em situação de inferioridade de direitos, no tempo da ditadura. Coimbra deu sempre exemplos de generosidade, de entrega até ao fim, de luta por ideais, mesmo que inatingíveis, como demonstra a História do século XIX e da primeira metade do século XX. Em 1969, acrescentou ao idealismo e à coragem física uma forte pitada de imaginação, desorientando os repressores, como bem tem sido descrito.O que se passou nos dois anos que referi (1963-1964), biénio de ressaca da violência anterior, pouco tiveram de heroico e, quanto a romantismo, jamais o romance deixou de permear a vida dos jovens em fim de adolescência.Procurei, por tradição familiar, ter sempre uma boa relação com todos, amigos, simples colegas, competidores e adversários. João Gualberto Coentro Padrão era um dos mais distintos alunos desse longínquo terceiro ano de Direito. Trabalhador, guarda-redes de andebol, bom companheiro, vivia numa galáxia diferente da minha. Não fomos íntimos, nessa altura, mas respeitávamo-nos. Foi o vice-presidente da AAC, em 1963-1964, em representação da lista minoritária. Passámos a ser dilectos e queridos amigos, mais tarde, na vida. João Padrão foi secretário de Estado de um governo de Direita, eu membro de vários governos de Esquerda.Solidificámos, depois, a nossa amizade em Washington, onde ele terminava uma comissão como delegado do ICEP e eu iniciava uma estadia de três anos no Banco Mundial. Convivemos muito e tornámo-nos grandes amigos. Amizade continuada e reforçada em Lisboa, depois do regresso de ambos. João Padrão era um bom cidadão, homem de grande valor e excelente preparação, a quem a vida trocou as voltas. Perdemo-lo quando ainda muito se poderia esperar dele.Poucos como António Almeida Santos encaixam tão bem no enunciado da sua questão: "escola de humanismo e prática de tolerância". Conheci Almeida Santos em Moçambique, tinha eu 15 e ele 32 anos. Reencontrámo-nos em Lisboa, já na vida pública e social. Com ele aprendi muito em matéria de humanismo e tolerância. Mesmo quando alguns depreciam o "coimbrismo" como uma pré-cultura arcaica, não podem negar a fraternidade propiciada por uma cidade onde há milhares de jovens de diferentes origens e sentires, todos em proximidade quotidiana. Hoje em dia, serão 30 mil ou mais; no meu tempo, seriam 6 mil, o que facilitava tudo. Todos se conheciam, todos se recordam uns dos outros. Acresce o romantismo da cultura e do desporto. Tudo isso reunido constrói uma vivência sui generis.