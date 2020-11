Siga a Sábado nas redes sociais

O Ministério Público de Sintra acusou quatro pessoas pelo homicídio do rapper David Mota Jr, a 15 de março deste ano. Segundo o despacho do Departamento de Investigação e Acção Penal de Sintra, a que a SÁBADO teve acesso, os suspeitos agrediram violentamente o músico até à morte deste para lhe roubarem objetos de ouro.A acusação refere que o roubo a David Mota Jr partiu de um plano previamente concebido pelos arguidos e que teve como ponta de lança a suspeita Catarina Sanches, que durante algum tempo aproximou-se e ganhou a confiança do músico. No dia 14 de março, Catarina e David Mota terão combinado encontrarem-se em Oeiras. Dali partiram para a casa do canto, em São Marcos, parando antes no McDonald's.Foi quando chegaram à habitação de Mota Jr que, de acordo com o despacho de acusação, no hall de entrada, já os suspeito Edi Barreiros, João Luizo e Fábio Martins se encontravam escondidos no interior do prédio. De imediato, apontaram uma arma de fogo ao casal, ordenando a Catarina para "sair dali", começando a agredir violentamente David Mota.Perante os gritos do cantos, os suspeitos decidiram retirar a vítima de dentro do edifício, levando-o até a um túnel nas imediações, onde o continuaram a agredir na cabeça, no rosto e no resto do corpo. Com o músico inanimado, o grupo atou-lhe as mãos e os pés, sendo que voltou a entrar no prédio para subir ao apartamento da vítima e roubar objetos de valor. Porém, devido à presença de duas moradoras, desistiram do plano.Com o rapper na bagageira, os suspeitos regressaram às respetivas casas, trocando de roupa e voltaram a rua para levar o corpo de David Mota até Sesimbra, onde o abandonaram. No dia 15 de março, já com a família do músico a dar conta do desaparecimento deste, Edi Barreiros, João Luizo e Fábio Martins regressaram à casa de David Mota e roubaram vários objetos em ouro que, nesse mesmo dia, tentaram vender em várias lojas.Quando conseguiram, acabariam por dividir o dinheiro entre si. O Ministério Público sustenta que os arguidos tiveram intenção de matar David Mota.