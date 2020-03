O Novo Banco foi obrigado, esta sexta-feira, a encerrar um piso da sua sede, em Lisboa, devido à contaminação pelo Coronavírus de um dos seus funcionários. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO e confirmadas por fonte oficial, o piso 1 daquela instituição bancária foi totalmente encerrado para a respectiva desinfecção e os restantes funcionários que contactaram de perto com o trabalhador infectado foram colocados em isolamento.A mesma fonte adiantou que o funcionário foi infectado depois de uma viagem ao estrangeiro. Já, em Portugal, e depois de ter realizado exames, foi confirmada a infecção. "Foram seguidos todos os protocolos da Direcção Geral de Saúde e a situação encontra-se controlada", adiantou ainda fonte oficial.

Há 112 casos confirmados de coronavírus em Portugal, confirma o mais recente relatório da Direção-Geral da Saúde. Há 1.308 casos suspeitos e 5.674 pessoas sob vigilância. São 34 novos casos desde esta quinta-feira. Há 107 pessoas internadas em hospitais, estando cinco fora.

O boletim epidemiológico da DGS refere que são já 11 as cadeias de transmissão ativas e que há casos importados de seis países: Espanha (9), França (5), Itália (15), Suíça (3), Alemanha e Áustrai (1).



65% dos infetados apresenta sintomas de tosse e cerca de metade (48%) tem febre.



O número de infetados ultrapassou as 131 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

A China registou nas últimas 24 horas oito novos casos de infeção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), o número mais baixo desde que iniciou a contagem diária, em janeiro.

Até à meia-noite de quinta-feira (16:00 horas de quarta-feira, em Lisboa), o número de mortos na China continental, que exclui Macau e Hong Kong, subiu para 3.176, após terem sido contabilizadas mais sete vítimas fatais. No total, o país soma 80.813 infetados. A Comissão Nacional de Saúde informou que até à data 64.111 pessoas receberam alta após terem superado a doença.





Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 15.000 infetados e pelo menos 1.016 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.

As escolas de todos os graus de ensino vão suspender todas as atividades letivas presenciais a partir de segunda-feira, devido ao surto Covid-19, anunciou na quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa, numa declaração ao país.

Várias universidades e outras escolas já tinham decidido suspender as atividades letivas. O Governo decidiu também declarar o estado de alerta em todo o país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

A restrição de funcionamento de discotecas e similares, a proibição do desembarque de passageiros de navios de cruzeiro, exceto dos residentes em Portugal, a suspensão de visitas a lares em todo o território nacional e o estabelecimento de limitações de frequência nos centros comerciais e supermercados para assegurar possibilidade de manter distância de segurança foram outras das medidas aprovadas. Já tinham sido tomadas outras medidas em Portugal para conter a pandemia, como a suspensão das ligações aéreas com a Itália.